美大時代の同級生の結婚式当日。祝福に満ちたはずの会場のあちこに、不穏な感情が漂っていて…。水生大海さんの『私のせいではありません』は、各話で視点人物をかえながら、意外な展開を見せていくスリリングな連作ミステリーだ。美大時代の仲間の結婚式で次々と覆っていく真実とは「最初に、〈どんでん返しのある話〉という依頼をいただきました。元美大生たちを主人公にしたのは、高校時代に美術部にいたのでその世界は興味があ