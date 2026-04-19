俳優の大浦龍宇一(57)が19日、自身のブログを更新。妻でシンガーソングライターのゆりえ(35)との離婚を公表した。大浦は2002年に一般女性と結婚も07年に離婚しており、2度目の離婚となる。大浦は「皆さまへ。大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あた