■第80回全日本体操個人総合選手権 男子決勝（19日、高崎アリーナ）アジア大会と世界選手権の代表選考会を兼ねた体操・全日本個人総合の男子決勝。東京オリンピック金メダリスト橋本大輝（24、日本生命／セントラルスポーツ）と、パリオリンピックの金メダリスト岡慎之助（22、徳洲会体操クラブ）が激突した。予選を1位で通過した橋本だったが、最初の「ゆか」でまさかの尻もちをついてしまい、得点を伸ばせず。一方、予選2位の岡