◇パ・リーグ西武15―3日本ハム（2026年4月19日エスコンF）西武・源田壮亮がプロ10年目で自身初の満塁本塁打を放った。9―3の8回2死。日本ハム・池田の初球のフォークを捉え、勝利を決定付ける一打を右越えに運んだ。少年時代までさかのぼっても記憶にないといい「うれしかった。いい日になりましたね」と素直に喜んだ。オフからウエートトレーニングに積極的に取り組み、体重は4キロ増えた。パワーアップを証明する