◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)ヤクルトのオスナ選手が、攻守に存在感を見せています。まずは4回裏。直前の4回表には、犠牲フライで巨人が先制に成功していました。しかしすぐさまヤクルト打線も奮起し、相手のエラーなどで1アウト1、2塁のチャンスメイク。ここで打席に向かったオスナ選手が、インコースへのカットボールをとらえ逆転の3ランHRとしました。すると直後の5回には、オスナ選手がドタバタの守備