モデルの近藤千尋さんは4月19日、自身のInstagramを更新。長女、次女とのプライベートショットを披露しました。【写真】近藤千尋、親子で散歩ショット！「とあみうちゃんもスタイル良い！！」近藤さんは「寝起きで朝散歩」とつづり、5枚の写真を投稿。黒いジャケットを羽織り、デニムに黒いキャップ帽をかぶった近藤さんと、お揃いコーディネートの長女と次女との朝散歩の様子を披露しています。3人で並んだ後ろ姿では、近藤さんだ