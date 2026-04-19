リバプールの遠藤航は、加入３年目の今シーズン、バックアッパーに降格した昨季以上に出番が激減。今夏の去就が注目されている。現在は怪我で離脱中のなか、大手スポーツメディア『The Athletic』は４月17日、リバプール戦士の去就について報道。「エンドウは出場機会を求めて移籍を強く希望しない限り、契約最終年を控え選手として過ごす可能性が高い」と伝えた。残留濃厚の一報に、現地のリバプールファンからは次のような