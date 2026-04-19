8回ロッテ2死満塁、友杉が右前に2点打を放つ＝楽天モバイルパークロッテが逆転勝ち。2―5の八回1死一、二塁から藤原の適時打で追い上げ、失策や押し出し四球、寺地、友杉の適時打で計6点を奪って逆転した。3番手の高野脩が今季初勝利。楽天は早川が好投したが、救援陣が崩れた。