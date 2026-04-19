◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)ドジャースは先発マスクをかぶるダルトン・ラッシング選手が5号ソロを記録し、好調をキープしています。正捕手のウィル・スミス選手がいるため、ラッシング選手の出番が限られていますが、大谷翔平選手が先発登板した16日のメッツ戦では、大谷選手に代わって指名打者として出場。8回に満塁弾を放つなど、4打数2安打4打点と活躍しました。この日は1点リードで迎