◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルトのドラフト４位・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝が１９日、巨人戦（神宮）でプロ初先発。本拠地初登板で５回７５球を投げて２安打１失点４Ｋと好投し、プロ初勝利の権利を得て降板した。初回にマウンドに上がる際には神宮に初めて登場曲が流れた。注目のチョイスは「さまよえる蒼い弾丸」だった。１番・佐々木から３球で見逃し三振を奪うなど３者凡退の立