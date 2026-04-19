◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）阪神・近本光司外野手が、今季初の決勝打をマークした。５―５で迎えた６回２死三塁、カウント１―２から斎藤のシュートを右前へ運び、勝ち越した。開幕から初めて上がるお立ち台では「今年もこの場に立てて、本当にうれしく思う。なんとかヒットになってくれという思いで一塁まで走りました」と笑顔で言葉を紡いだ。この日は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６〜