ＤｅＮＡは広島を２―０で下し、広島戦開幕から５連勝。球団の広島戦開幕５連勝以上は１９５３、１９６１年の６連勝に次いで６５年ぶり３度目。また、昨年から広島戦８連勝とし、こちらは９９年６〜８月以来２７年ぶりだ。昨年からビジターの広島戦は５連勝で、２０年７〜９月以来６年ぶり。