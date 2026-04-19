タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルの香音（２４）がオフショットを公開した。香音は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄたーーくさんたべて楽しい１日ありがとうございました」とつづり、ピンクのボーダーを着た姿や、ピンクの花柄のワンピースを着た姿などをアップ。「＠ｒｉｋｏ＿ｒｉｋｏ１２０４大好きな人にも会えました」とつづり、モデルの莉子との２ショットも披露した。