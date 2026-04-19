阪神が１９日の中日戦（甲子園）に７―５で逆転勝利。先発・伊原陵人投手（２５）が腰部の張りで２回途中降板するアクシデントに見舞われながらも、打線が逆境をはね返し、救援陣がつないで勝ち切った。藤川球児監督（４５）は「チームとして束になってかかっていくという、今シーズンのタイガースらしい戦い方ができた」と振り返った。言葉通りの展開だった。伊原は初回二死を簡単に取ってから制球を乱して２失点。２回には球