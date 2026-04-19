◆ファーム・リーグ巨人７―４楽天（１９日・ジャイアンツタウン）巨人の石塚裕惺内野手が３回に２号３ランを放った。０―２の３回。無死一、二塁で打席に立つと、楽天の松田が投じた４球目の変化球を強振。打球は左翼スタンドで弾んだ。２号３ランで巨人が一時逆転に成功した。「芯で捉えることはできたんですけど、角度的に微妙だったので、打球が伸びてくれてよかったです。いいバットの軌道だったので、運べたかな、と思