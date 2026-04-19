◇柔道全日本女子選手権（１９日・横浜武道館）体重無差別で争われ、初出場で体重６３キロで臨んだ渡辺聖子（警視庁）が、決勝で米川明穂（コマツ）に３―０で判定勝ち。初優勝を果たし「大会に出ることを小さい頃から憧れにしていた。今まで支えて下さった皆様に感謝の気持ちを込めて、結果を出して無差別の中で日本一になる気持ちで臨んだ」と、笑顔を弾けさせた。初戦（２回戦）は昨年度準優勝で、アジア大会代表の白金未