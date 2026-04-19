先週から放送がスタートした日曜劇場『GIFT』。舞台となっているパラスポーツ車いすラグビーのアツい世界を取材しました！ 【写真を見る】日曜劇場｢GIFT｣でもアツイ! 車いすラグビー 出演者にはパリパラリンピックのメダリストも！｢最高にスリリングで楽しい｣ 堤真一さん主演、現在放送中の日曜劇場『GIFT』。このドラマの題材は…車いすラグビー！パラスポーツの中で唯一、車いす同士が激