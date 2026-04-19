体操・全日本個人総合選手権最終日（１９日・群馬高崎アリーナ）――男子は、世界選手権個人総合３連覇中の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が決勝の６種目で８４・５３２点を挙げ、首位通過した予選との合計を１７０・１１４点として６年連続６度目の優勝を果たした。男子の６連覇は２０１７年まで１０連覇の内村航平以来、史上２人目。パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が０・２１６点差の２位。川上翔平（同）が３位