◇パ・リーグ西武15―3日本ハム（2026年4月19日エスコンF）西武・平沢大河が西武移籍後初打点と3年ぶりの一発を放った。24年12月の現役ドラフトでロッテから加入。4回1死一、二塁で右前適時打を放ち、移籍2年目で初打点をマークした。さらに9回2死一塁で右翼に1号2ラン。ロッテ時代の23年8月3日の日本ハム戦以来、990日ぶりの一発に「打った瞬間に入ると思った。数少ないチャンスをものにできるよう、油断せずにやって