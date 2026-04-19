準決勝のアルアハリ戦を前に記者会見する神戸・酒井＝19日、ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）で、神戸は20日（日本時間21日未明）にサウジアラビアのジッダでアルアハリ（サウジアラビア）と準決勝を戦う。19日は最終調整し、酒井は記者会見で「質の高い相手。最大限のリスペクトはするが、ひるまず立ち向かって勝ちたい」と意気込んだ。会場はアルア