秋篠宮妃紀子さまと二女の佳子さまは19日、がん患者や医療従事者らを支援するためのコンサートを鑑賞されました。紀子さまと佳子さまは19日午後、東京・池袋で「がん患者さんが歌う第九チャリティーコンサート」を鑑賞されました。このコンサートは、がん患者や医療機関を支援するために2017年に始まったものです。19日は、がん患者とその家族、医療従事者ら193人が、オーケストラの演奏に合わせてベートーヴェンの交響曲第9番「歓