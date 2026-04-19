◇パ・リーグ西武15―3日本ハム（2026年4月19日エスコンF）西武先発・平良海馬は連続自責点なしのイニングが「26」でストップした。4―0の3回、2死二塁でレイエスに右前適時打を許した。「（自責点ゼロは）結果でしかない。甘く入ったツーシームと直球を打たれたので、修正したい」6回4安打2失点で今季2勝目。防御率0・60と堂々たる成績だ。