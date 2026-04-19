4月19日、エア・ウォーターアリーナ松本で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第31節が行われ、東地区優勝へのマジックを「1」としていた同地区首位の信州ブレイブウォリアーズが、西地区2位の愛媛オレンジバイキングスと対戦した。 試合は序盤からホームの信州が主導権を握る。第1クォーターはウェイン・マーシャルが10得点を挙げる活躍