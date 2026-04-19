大樹町にあるロケットの試験場周辺で火事がありました。（２０２６年４月１９日）当時ロケットエンジンの燃焼実験中だったということです。火事があったのは大樹町浜大樹の「インターステラテクノロジズ」の試験場周辺です。（１９日）午後1時半ごろ「酸素ガスから引火した木が草地に燃え移った」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められ、草地などが燃えましたがけが人はいませんでした。警察によりま