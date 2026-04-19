大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第22節が17日（金）から19日（日）にかけて行われた。 長かったレギュラーシーズンもついに最終節。他のカードより先行して行われた東京グレートベアーズとサントリーサンバーズ大阪の一戦は連日9,000人の観客が有明コロシアムへと駆け付けた。レギュラーシーズン1位のサントリーがGAME1の1セット目を取ったとこ