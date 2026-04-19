リングの外でも圧倒的な存在感。人気日本人女子レスラーがセレモニーで披露した艶やかなドレス姿が大バズりしている。【画像】日本人美女、艶やか“ピンクドレス”笑顔の自撮りショットWWEスーパースターのカイリ・セインが17日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのドレスに身を包む笑顔の自撮りショットを公開した。公開された写真は、ラスベガスで開催中の年間最大の祭典『レッスルマニア 42』に先駆けて行われた関連イ