4月19日未明、奈良市内のホテルで20代の知人男性にわいせつな行為をしたとして、奈良県の県立高校教諭の38歳の男が逮捕されました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、奈良県橿原市に住む県立御所実業高校の教諭・堀田亮介容疑者（38）です。 警察によりますと、堀田容疑者は、午前1時過ぎから午前2時過ぎごろまでの間、奈良市内のホテルで酒に酔った状態で寝ていた20代の知人男性の下半身を触るなどわいせつな行為をした疑い