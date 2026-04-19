関東の各行楽地では、平年より高い気温の影響で例年より早く花の見ごろを迎え、多くの人でにぎわっています。【映像】絶景！見ごろを迎えた約3万本のルピナス栃木県鹿沼市の「花木センター」には、およそ3万本のルピナスの花が例年よりも1週間ほど早く見ごろを迎えています。ルピナスはマメ科の植物で、フジの花を逆さにしたような形に見えることから、「昇り藤」とも呼ばれています。ルピナスの花は5月の連休まで楽しめると