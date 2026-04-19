■全国の20日〜26日の天気20日は、北日本や東日本を中心に晴れますが、西日本はくもりや雨となるでしょう。21日は、北日本に上空に寒気を伴った低気圧が近づき、北日本から西日本を前線が通過する見込みです。午前を中心に雨の降る所が多く、風も強まるでしょう。22日は広く晴れますが、23日から24日にかけては、低気圧や前線の影響で、再び広く雨が降る見込みです。九州など西日本には、一時的に梅雨時のような湿った空気が流れ込