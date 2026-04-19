地域政党「再生の道」前代表・石丸伸二氏（43）が16日配信のABEMA「恋愛病院」に出演し、まさかのぶっちゃけでスタジオを沸かせる場面があった。「ミス東大2020」グランプリでタレント・神谷明采から「好きなタイプは?」と直球質問を受けると、石丸氏は「元気な人。心身ともに健康な人。（自分と）一緒にいると、まあまあストレスを受けるんじゃないかなと、勝手に心配するんで」と返す。また「彼女に対してという意味じゃな