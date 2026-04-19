濱田岳主演のテレビ東京ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」が１７日にスタートした。山梨県警古田署のモブこと刑事百武誠（濱田岳）は、１０年前に恋人だった記者佐伯美咲（石井杏奈）が事件に巻き込まれ落命。失意から立ち直れず、警察を辞めようとしていた。しかし美咲らを撃ったとして服役していた暴力団信槍会の槇村（池内博之）が出所してきて、組織への報復を開始。槇村が百武に、美咲を撃ったのは自分ではないと言ったと