18日にリリーカップ出場フィギュアスケート女子で今年の四大陸選手権を制した青木祐奈（MFアカデミー）が18日、今季最終戦としてリリーカップ（KOSE新横浜スケートセンター）に出場。フリーのみの大会で149.34点というハイスコアをマークし、ファンに衝撃が広がっている。青一色の鮮やかな衣装で、今季話題となっていたフリー「ラ・ラ・ランド」。青木は今季ラスト競技会で、会心の演技を披露した。冒頭に高難度のルッツ-ル