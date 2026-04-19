東京・池袋で車が暴走し、12人が死傷した事故からきょうで7年です。死亡した母子の親族らが慰霊碑に花を手向けました。【映像】前面が潰れた白の車（事故当時の現場の様子）松永拓也さん「交通事故の理不尽さを味わうほど、こんな思いは誰もすべきではない。自分が被害者にも加害者にもならないために、できることをぜひ考えていただきたい」7年前の4月19日、豊島区東池袋で高齢者が運転する車が暴走し、松永真菜さん（当時31