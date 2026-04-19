◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人の井上温大投手が４回、オスナに３ランを浴びて逆転を許した。１点リードで迎えた４回。三塁・ダルベックの失策もあり１死一、二塁のピンチを招くと、カウント１―１からオスナに左越えの３ランを被弾。一気に逆転され、２点を追う展開となった。これまで、ヤクルト戦は通算７登板で０勝４敗でいまだ白星なし。前日には「（前回）８本もヒットを打たれているので。