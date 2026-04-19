◆ファーム・リーグ巨人７―４楽天（１９日・ジャイアンツタウン）巨人の戸郷翔征投手がファーム・リーグの楽天戦で先発して７回９９球、６安打３失点、７Ｋだった。「初回の真っすぐのキレとか、三振が取れたということに関してはすごくいいことでしょうし、ただホームランを打たれたり、初球のスライダーをタイムリー打たれたのは僕の中では反省点というのはありました」と振り返った。初回、先頭・ボイトを１４６キロで中