◆プロ・アマ交流戦巨人３軍９―１ＦｅｄＥｘ（１９日・ジャイアンツ球場）巨人の育成・相沢白虎外野手が３ランを含む３安打５打点と躍動した。「７番・右翼」で出場。４回に右翼への二塁打を放つと、７回には左越えの３ランを記録。８回には２点適時三塁打をマークした。相沢は桐蔭学園から２２年育成５位で入団。高卒４年目の今季は３軍で７試合に出場し打率３割７分５厘、２本塁打、６打点を記録している。