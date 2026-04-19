筆者の知人Aさんの息子は現在単身赴任中。そんな中、「独り身のお義母さんが心配だから」と、敷地内に家を建てたいと言ってくれた嫁。その思いやりに胸を打たれ、土地や費用まで差し出したAさん。しかしその優しさは、思いもよらない形で利用される結果になったのです。 嫁の言葉を信じた 一人暮らしで寂しさを感じていた私は、「お義母さんが心配」という嫁の言葉に心を動かされ、思い切って「土地を半分あげるから、そこに