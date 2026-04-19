◆パ・リーグ楽天５―８ロッテ（１９日・楽天モバイル最強）楽天が痛恨の逆転負けで連勝は２でストップ。勝てば、２試合以上消化時点では２０２２年６月２３日以来１３９６日ぶりとなる単独首位だったが、目前で消えた。２―２の同点に追いつかれた６回２死走者なしから３連続四球で満塁。この好機で小郷がロッテ２番手左腕のロングから、左前に勝ち越し打を放った。なおも２死満塁で中島が右翼右へ２点二塁打を放って、５―