「これでは自衛隊員がかわいそうですよ」――。「AERA」元編集長の浜田敬子さんは腹立たしそうにつぶやいた。自民党が党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊所属の3等陸曹に国歌を歌わせたのは自衛隊法違反という指摘が強まり、高市首相や小泉防衛大臣が「私人として行った」「事前に知らされていなかった」と逃げていることについてだ。「私人として」と国会で逃げ回る小泉大臣、高市首相浜田さんは2026年4月19日放送の「サンデーモーニ