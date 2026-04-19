◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が１９日、巨人戦に「４番・一塁」で先発出場。１点を追う４回１死一、二塁で２号逆転３ランを放った。打った瞬間、スタンドインを確信した助っ人は“確信歩き”ならぬ“確信歩かない”で余韻を楽しみ、ベンチに向かってほえてからゆっくりとダイヤモンドを一周した。プロ初先発のドラフト４位左腕・増居翔太投手（２５）が４回に先制を許し