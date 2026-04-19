元AKB48のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜が19日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】ケーキでかッ！38歳には見えない現在の姿 小嶋は「今年も誕生日を迎えることができました 38歳!」と誕生日を報告。「これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」と抱負を記し、「お誕生日の瞬間からたくさんのメッセージありがとういつ