空手のオープントーナメント「全四国空手道選手権大会」が高知市で開かれ、空手家たちの熱い戦いが繰り広げられました。4月19日、高知市のくろしおアリーナで開かれた「オープントーナメント全四国空手道選手権大会」は四国最大規模の空手大会で全国や世界で活躍する選手を育てようと毎年行われています。43回目を迎えた今大会には園児から60歳以上までの約490人が出場。午後には年齢やキャリアごと