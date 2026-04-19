１７日、「天下の媽祖の里帰り」開幕式の様子。（ドローンから、莆田＝新華社配信）【新華社莆田4月19日】中国福建省莆田（ほでん）市の湄洲（びしゅう）島にある媽祖祖廟で17日、航海と漁業の女神、媽祖の里帰りを祝う祭典の開幕式が盛大に行われた。国内外150余りの媽祖文化関連団体代表と、各界からの来賓約1万人が集まった。世界各地の媽祖信仰者は長きにわたり、伝統儀礼に従って分霊された媽祖