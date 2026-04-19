元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が19日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、番組スタッフの出身校を巡って驚く場面があった。この日は「新学期到来！東京大学のサークルのゲンバ！」として東大駒場キャンパスを訪問。一茂は「頭良かったら来たかったなあ」としみじみと話し、番組の女性チーフプロデューサー（CP）が東大出身と分かると「マジで？」と目を見開いた。CPは法学部