◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)4回表に泉口友汰選手の犠牲フライで先制していた巨人。直後に味方のエラーなどで1アウト1、2塁のピンチを招き、オスナ選手の逆転3ランを浴びました。先発・井上温大投手は3回まで無失点の好投。これを援護すべく巨人打線は4回に奮起を見せ、ここまでパーフェクト投球を見せていた増居翔太投手をとらえます。先頭の佐々木俊輔選手が四球で出塁すると、松本剛選手のチーム初ヒッ