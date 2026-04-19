同居犬が亡くなってから元気のない柴犬さん。その姿を見た娘さんの行動がTikTokで紹介されると、多くのユーザーの胸を打ち「優しい娘さん」「弱ってるときに添い寝してもらえるとワンコも心強いだろうね」「配慮してる様子が感心しました」といった声が寄せられました。 【動画：同居犬が亡くなり、元気がない犬→心配した娘が『毛布』を貸してあげて…涙あふれる『無償の愛を感じる行動』】 同居犬が亡くなり…