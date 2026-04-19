怖い動画を見た後は、お風呂に入るのが怖くなってしまうものです。そんな時、お家にワンコがいると頼りになるようで…？投稿は記事執筆時点で67万6000回を超えて表示され、3万5000件のいいねが寄せられています。 【写真：うっかり『怖い動画』を見てしまい、お風呂に入るのが怖くなったので…まさかの『犬に見守ってもらう光景』】 お風呂に入るのが怖い時の対処法 Xアカウント「IGGY_PUTTO」に投稿されたのは、イタリア