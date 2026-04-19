任期満了に伴う府中市長選挙が告示され新人の2人が立候補しました。立候補したのは届け出順にいずれも無所属で新人の前府中市教育長荻野雅裕候補と医師の黒木秀尚候補の2人です■無・新 荻野雅裕 候補（45）「市民の皆様1人1人の力を結集させ私が先頭に立ってその責任を果たしていきたい」■無・新 黒木秀尚 候補（72）「私はですね全く政党も組合もないんです支援もありません。皆さんの力が私の力になります」府中市長選は財政再