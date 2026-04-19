十勝の池田町では大規模な林野火災が発生し、現在も延焼していて、道は自衛隊に災害派遣を要請しました。（２０２６年４月１９日） 樫野英樹カメラマン「池田町の火災現場です。現在も広い範囲にわたって延焼しています」消火活動が続いているのは池田町富岡付近の草地で、（１９日）午前10時半すぎ「広範囲に草木が燃えて、近くの住宅に燃え移りそうだ」と消防に通報がありました。消防によりますと、この林野火災で2人が病院に搬