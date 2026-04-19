小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・30代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つ